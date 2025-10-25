Haberler

Huawei, HarmonyOS 5 ile 23 Milyon Cihaz Sayısına Ulaştı

Çinli teknoloji devi Huawei, HarmonyOS 5 işletim sistemini kullanan cihaz sayısının 23 milyonu geçtiğini açıkladı. Şirketin İcra Direktörü Yu Chengdong, HarmonyOS 6'nın 90'dan fazla cihaz modeline yüklendiğini duyurdu ve yeni sistemin birçok yenilik getirdiğini belirtti.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Huawei İcra Direktörü Yu Chengdong, çarşamba günü şirketin yeni nesil HarmonyOS 6 işletim sisteminin duyurulduğu toplantıda HarmonyOS 6'nın 90'ın üzerinde birinci parti cihaz modeline yüklenmeye başladığını söyledi. Yu, yeni sistemin akıcılık, akıllılık, gizlilik koruması ve cihazlar arası işbirliği alanlarında güncellemeler getirdiğini de sözlerine ekledi.

Huawei'nin, tüm kullanım durumlarına uygun akıllı işletim sistemi HarmonyOS, dünyada ilk üç sırada yer alan mobil işletim sistemlerinden biri haline gelmiş durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
