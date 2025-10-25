Huawei, HarmonyOS 5 ile 23 Milyon Cihaz Sayısına Ulaştı

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çinli teknoloji devi Huawei, şirketin geliştirdiği HarmonyOS 5 işletim sistemini kullanan cihaz sayısının, çarşamba günü itibarıyla 23 milyonu geçtiğini açıkladı.

Huawei İcra Direktörü Yu Chengdong, çarşamba günü şirketin yeni nesil HarmonyOS 6 işletim sisteminin duyurulduğu toplantıda HarmonyOS 6'nın 90'ın üzerinde birinci parti cihaz modeline yüklenmeye başladığını söyledi. Yu, yeni sistemin akıcılık, akıllılık, gizlilik koruması ve cihazlar arası işbirliği alanlarında güncellemeler getirdiğini de sözlerine ekledi.

Huawei'nin, tüm kullanım durumlarına uygun akıllı işletim sistemi HarmonyOS, dünyada ilk üç sırada yer alan mobil işletim sistemlerinden biri haline gelmiş durumda.

