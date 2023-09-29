HSK Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Cem Karaca'ya veda töreni düzenlendi

HSK Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Bakırköy Adalet Sarayı Adalet Komisyonu Üyesi Cem Karaca'ya Bakırköy Adliyesi'nde veda töreni düzenlendi. Törene Bakırköy Adliyesi Başsavcısı Hüseyin Gümüş, başsavcı vekilleri Vekil Öztürk, Ayhan Memük, Alparslan Yanıkoğlu, Ekrem Aydıner, Ahmet Yavuz, Murat Yiğiter, Nuri Veysel, Ziya Kavruk, Doç. Dr. Barış Duman, Necip Sarı, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Cem Karaca katıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, "Komisyon Üyemiz Sayın Cem Karaca ile de dostluğumuz her ne kadar bu adliyede başlamayıp daha önceye dayalı olsa bile bu adliyede de kısa bir süreliğine çalıştık. Adliyemizde çalışma barışını, huzurunu sağlamak için birlikte dertlendik. Mücadele ettik. Sabah 09.00'da başlayan akşama kadar süren personel alım mülakatlarında birlikte yorulduk. Şimdi Komisyon Üyemiz Cem Karaca'yı HSK Genel Sekreterliği Yardımcılığı'na atanması sebebiyle vedalaşmak ve onu uğurlamak için bir araya geldik. Sayın Genel Sekreter Yardımcım fiziken, bedenen adliyemizden ayrılmış olsanız bile mesleki bilgi, birikim ve tecrübe ile çalışkanlığınız, liyakat ve ehliyetiniz, dürüstlüğünüz, iletişime açık kişiliğiniz, samimiyetiniz ve cana yakınlığınız ile hem adliyemize hem de bizlere değer kattınız. Sizleri her zaman adliyemize, meslek hayatımıza kattığınız bu olumlu değerler ile anacağız, hatırlayacağız" dedi.