Çin'in Horgos Demiryolu Limanı'ndan Bu Yıl 9.000'in Üzerinde Çin-Avrupa Yük Treni Geçti

URUMQİ, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Horgos Demiryolu Limanı, bu yılın 9.000'inci Çin-Avrupa yük trenini Polonya'nın Malaszewicze kentine uğurladı. Tren, giysi, oyuncak, elektromekanik ürünler ve otomotiv parçaları taşıyordu.

Horgos Gümrük Teşkilatı'ndan cuma günü yapılan açıklamada 2025 başından bu yana günde ortalama 27'den fazla trenin limandan geçtiği ve operasyonların güçlü bir büyüme trendi gösterdiğini belirtti.

Yıl içindeki toplam yük hacminin 12 milyon tonu aştığını kaydeden gümrük yetkilileri, bu trenlerin Yangtze Nehri Deltası ve Pearl Nehri Deltası bölgeleri gibi Çin'in sanayi merkezlerinde üretilen malların Orta Asya ve Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında giderek daha önemli bir ulaşım bağlantısı işlevi gördüğünü vurguladı.

Xinjiang Anrun Uluslararası Navlun Sevkiyatı Limited Şirketi İşletme Müdürü Li Qing, Çin-Avrupa (Orta Asya) demiryolu hizmetinin deniz taşımacılığına göre daha hızlı transit, hava taşımacılığına göre daha düşük maliyet ve istikrarlı zamanlama gibi belirgin avantajlar sunduğunu ve müşteriler tarafından büyük beğeni topladığını söyledi.

Akıllı liman modernizasyonu ve sadeleştirilmiş gümrük protokolleri sayesinde liman operasyonlarında önemli bir verimlilik artışı görüldü. İthalat kargo gümrük işlemleri 2-3 günden 16 saatin altına indirilirken, ihracat işlemleri ise 6 saatten sadece 1 saate indirildi.

Horgos limanı an itibarıyla 18 ülkede 46 şehir ve bölgeyi birbirine bağlayan 90 Çin-Avrupa (Orta Asya) demiryolu güzergahının önemli bir transit noktası olarak hizmet veriyor.