Hong Kong Uluslararası Havalimanı 2023'te Dünyanın En İşlek Kargo Havalimanı Olmaya Devam Ediyor

HONG KONG, 17 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından Pazartesi günü açıklanan geçici rakamlara göre, Hong Kong Uluslararası Havalimanı 2023 yılında toplam kargo hacmi bakımından 2010 yılından bu yana 13. kez dünyanın en işlek kargo havalimanı konumunu korudu.

Hong Kong Havalimanı İdaresi Başkanı Jack So, bu unvanın havalimanının mükemmel verimliliğini ve birinci sınıf yük taşımacılığı hizmetlerini kanıtladığını, söz konusu niteliklerin ise zorlu bir ortamda havalimanının lider konumunu desteklediğini söyledi.

Havayolu yük taşımacılığının Hong Kong'daki lojistik sektörünün büyümesini ve genel ekonomik kalkınmayı destekleyen önemli bir itici güç olduğunu belirten So, Havalimanı İdaresi'nin, küresel bir yük taşımacılığı merkezi olan Hong Kong'un rekabet gücünü daha da artırmak için hava taşımacılığı sektörüyle işbirliği yapmak üzere her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı, uzun vadeli ihtiyaçları karşılayacak kapasiteyi sağlamak için Üç Pist Sistemi'ne doğru genişliyor. Yolcu ve kargo kapasitesini yılda 120 milyon yolcu ve 10 milyon ton kargo taşıyacak şekilde artıracak olan sistem 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.