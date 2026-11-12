Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hong Kong, dijital ve yapay zeka sıralamasında 70 ekonomi arasında dünyada 11. oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hong Kong, dijital ve yapay zeka sıralamasında 70 ekonomi arasında dünyada 11. oldu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hong Kong, 2026 Dünya Dijital ve Yapay Zeka Sıralaması'nda 70 ekonomi arasında dünyada 11'inci, Asya'da 4'üncü oldu. Hong Kong yönetimi, inovasyon ve teknolojinin kurumsal çerçevesini güçlendirip yapay zeka teknolojileriyle ekonominin sektörlerini destekleyeceğini açıkladı.

HONG KONG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong bölgesi, 2026 Dünya Dijital ve Yapay Zeka Sıralaması'nda 70 ekonomi arasında dünyada 11'inci, Asya'da ise 4'üncü sırada yer aldı.

İsviçre merkezli Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü'nün çarşamba günü yayımladığı rapora göre Hong Kong, değerlendirmeye tabi tutulan beş faktör arasında dünyada "iş gücünün geliştirilmesi" kategorisinde ikinci, "verimlilik" kategorisinde beşinci, "teknoloji ve altyapı" kategorisinde ise onuncu oldu.

Alt faktörlerden "teknolojik çerçeve", "uygulamalar" ve "eğitim ve öğretim" kategorilerinde dünya birincisi olan Hong Kong, "yetenek", "toplumsal tutumlar" ve "düzenleyici çerçeve" kategorilerinde ise dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer aldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi sözcüsü çarşamba günü açıklanan sıralamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, inovasyon ve teknolojik gelişimin kurumsal çerçevesini güçlendireceklerini ve araştırma geliştirme, ticarileştirme ile pilot üretim ve seri üretim aşamalarını kapsayan kapsamlı bir sanayi ekosistemi oluşturacaklarını söyledi. Sözcü, yeni sanayileşmeyi ilerletip yapay zeka teknolojileri aracılığıyla ekonominin farklı sektörlerini güçlendireceklerini de belirtti.

Dünya Dijital ve Yapay Zeka Sıralaması'nda ekonomilerin sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal değer oluşturacak şekilde dijital teknoloji ve yapay zeka geliştirme, benimseme, uygulama ve yönetme kapasitesi değerlendiriliyor.

Kaynak: Xinhua
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme! 11 kamu görevlisine soruşturma izni çıkmadı

11 kamu görevlisi hakkında karar verildi! Hesabı sorulmayacak
Emine Erdoğan: Sıfır atık anlayışını yaşam kültürümüzün parçası haline getirmeliyiz

Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı! Liderlere mesajı dikkat çekti
Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı18

Milyonların beklediği zam için yepyeni formül! Yeni rakam hesaplandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşkta akılalmaz detay! Kadını kendi kocası tanıştırmış

Yasak aşkta mide bulandıran detay! Perde arkasından kocası çıktı
Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler

Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren adam, gizlice aldığı anahtarla eve girmiş

Anahtarı gizlice almış! Nöbetten dönmesini evde bekleyip öldürdü
Manchester United'da Michael Carrick dönemi sona erdi

Koca takımı rezil etti! Sonunda bay bay dediler
ABD'de bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

Şehirde ender rastlanan facia! Bilanço ağır
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı

Hayırlı olsun! Fener ve Beşiktaş'ın istediği yıldızı Galatasaray kaptı
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç

6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Skandalın görüntüsü de çıktı