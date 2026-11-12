Hong Kong, dijital ve yapay zeka sıralamasında 70 ekonomi arasında dünyada 11. oldu

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HONG KONG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong bölgesi, 2026 Dünya Dijital ve Yapay Zeka Sıralaması'nda 70 ekonomi arasında dünyada 11'inci, Asya'da ise 4'üncü sırada yer aldı.

İsviçre merkezli Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü'nün çarşamba günü yayımladığı rapora göre Hong Kong, değerlendirmeye tabi tutulan beş faktör arasında dünyada "iş gücünün geliştirilmesi" kategorisinde ikinci, "verimlilik" kategorisinde beşinci, "teknoloji ve altyapı" kategorisinde ise onuncu oldu.

Alt faktörlerden "teknolojik çerçeve", "uygulamalar" ve "eğitim ve öğretim" kategorilerinde dünya birincisi olan Hong Kong, "yetenek", "toplumsal tutumlar" ve "düzenleyici çerçeve" kategorilerinde ise dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer aldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi sözcüsü çarşamba günü açıklanan sıralamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, inovasyon ve teknolojik gelişimin kurumsal çerçevesini güçlendireceklerini ve araştırma geliştirme, ticarileştirme ile pilot üretim ve seri üretim aşamalarını kapsayan kapsamlı bir sanayi ekosistemi oluşturacaklarını söyledi. Sözcü, yeni sanayileşmeyi ilerletip yapay zeka teknolojileri aracılığıyla ekonominin farklı sektörlerini güçlendireceklerini de belirtti.

Dünya Dijital ve Yapay Zeka Sıralaması'nda ekonomilerin sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal değer oluşturacak şekilde dijital teknoloji ve yapay zeka geliştirme, benimseme, uygulama ve yönetme kapasitesi değerlendiriliyor.

Kaynak: Xinhua