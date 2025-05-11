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Hong Kong Başkanı John Lee, Katar ve Kuveyt'e Ticaret Heyetiyle Ziyaret Gerçekleştiriyor

Hong Kong Başkanı John Lee, Katar ve Kuveyt'e Ticaret Heyetiyle Ziyaret Gerçekleştiriyor
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Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, Ortadoğu ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla Katar ve Kuveyt'e 5 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu ziyaretle birlikte Hong Kong'dan 50'den fazla iş temsilcisi de yer alıyor.

HONG KONG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, ticaret heyetiyle birlikte Katar ve Kuveyt'e düzenleyeceği 5 günlük ziyaret için cumartesi günü Hong Kong'dan ayrıldı. Çin anakarasından girişimciler ilk kez yurtdışı ziyaretinde Hong Kong ticaret heyetine eşlik ediyor.

Ziyaretle finans, ticaret, yatırım ve inovasyon teknolojisi gibi alanlarında Ortadoğu ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Hong Kong'un yerel siyaset ve iş çevreleriyle işbirliğinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Heyette Hong Kong'un iş ve meslek sektörlerinden 30'dan fazla lider ve Zhejiang, Fujian ve Guangdong gibi anakara eyaletlerindeki finans, ticaret, altyapı, inovasyon teknolojisi, enerji ve lojistik alanlarından 20'den fazla girişimci dahil olmak üzere 50'den fazla temsilci yer alıyor.

Lee, Hong Kong Özel İdari Bölgesi başkanı olarak göreve başlamasından bu yana Ortadoğu'ya ikinci kez ziyaret düzenliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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