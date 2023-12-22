Honda Motor, yakıt pompasındaki kusur nedeniyle 2,6 milyon aracını geri çağıracak
Honda Motor, parça imalatçısı tarafından üretilen yakıt pompalarındaki kusur nedeniyle ABD içindeki 2,6 milyon aracını geri çağırmaya hazırlanıyor. Firma tarafından geri çağrılacak otomobillerin 2017-2020 döneminde üretilen Accord, Civic, Fit ve Acura MDX modellerini kapsadığı aktarıldı.
Honda Motor'un, parça imalatçısının ürettiği yakıt pompasındaki kusur nedeniyle ABD içinde 2,6 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi.
YAKIT POMPASINDA KUSUR SAPTANDI
Honda Motor, yaptığı açıklamada, parça imalatçısı Denso Corp. tarafından üretilen yakıt pompasında kusur saptadığını bildirdi. Yakıt pompasının aracın durmasına yol açabileceğinin tespit edildiği ve ABD içinde 2,6 milyon aracın geri çağrılacağı belirtildi.
2017-2020 DÖNEMİNDE ÜRETİLEN MODELLER
Geri çağırılacak modellerin 2017-2020 döneminde üretilen Accord, Civic, Fit ve Acura MDX modellerini kapsadığı aktarıldı. Firma açıklamasında, "kusurlu yakıt pompasına sahip modellerde şimdiye kadar kaza ve yaralanma saptanmadığı" bildirildi.