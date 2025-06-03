Hollanda ve Belçika'da Haribo Şekerlemeleri Uyuşturucu Madde İçin Toplatıldı

Hollanda ve Belçika'da Haribo Şekerlemeleri Uyuşturucu Madde İçin Toplatıldı
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Hollanda'da içinden uyuşturucu madde çıkan Haribo şekerleri, Belçika'da tedbiren toplatıldı. Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı, olayın sağlık sorununa yol açmadığını duyurdu.

Hollanda'da içinden uyuşturucu madde çıkan Haribo marka şekerlemelerin, Belçika'da da tedbir amacıyla toplatıldığı bildirildi.

Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı (FAVV-AFSCA) Sözcüsü Liesbeth Van de Voorde, AA muhabirine, Haribo marka ürünlerin Belçika'da piyasadan çekilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Van de Voorde, "Bugüne kadar tüketici temas noktası aracılığıyla herhangi bir sağlık sorununa ilişkin bir vaka bildirilmedi." ifadesini kullandı.

Kararın tedbir amaçlı olduğunu belirten sözcü, Haribo'nun resmi açıklamasını da paylaştı. Söz konusu açıklamada "HAPPY COLA F!ZZ (1000 gram)" ürününün, tüketenlerden baş dönmesi şikayetlerinin alınması üzerine Hollanda ve Belçika'dan toplatıldığı ifade edildi.

Durumun yalnızca 3 pakette tespit edildiği ancak önlem olarak tüm stokun geri çağrıldığı belirtilen açıklamada, "diğer Haribo ürünlerinin güvenle tüketilebileceği" bildirildi.

Açıklamada ayrıca tüketicilere "L341-4002307906" kodlu ürünlere rastlamaları halinde, bunları tüketmemeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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