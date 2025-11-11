Haberler

Hollanda Sınır Kontrollerini 6 Ay Daha Uzattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda hükümeti, düzensiz göç ve sınır ötesi suçlarla mücadele amacıyla sınır kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı aldı. İltica ve Göç Bakanı David Van Weel, kamu düzeninin korunmasının öncelikli olduğunu belirtti.

LAHEY, 11 Kasım (Xinhua) -- Hollanda hükümeti, sınır kontrollerini 6 ay daha uzatarak, 8 Haziran 2026'ya kadar sürdürme kararı aldı.

Hollanda İltica ve Göç Bakanı David Van Weel pazartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu kararın, "düzensiz göç ve sınır ötesi suçların devam eden etkileriyle mücadele" için gerekli olduğunu söyledi. Kamu düzeninin korunmasının öncelikli olduğunu belirten Van Weel, göç sisteminin daha fazla baskı altına girmesini önlemek için gerekli tüm önlemlerin alınmakta olduğunu vurguladı.

Kontrollerin ilk olarak Aralık 2024 tarihinde başlatıldığını kaydeden Van Weel, kontrolleri Kraliyet Mareşosesi diye bilinen Hollanda askeri polisinin, Belçika ve Almanya sınırlarının yanı sıra riskli kabul edilen uluslararası trenler ve belli uçuşlarda gerçekleştirdiğini belirtti.

Van Weel, ekonomi, trafik akışı ve sınır bölgelerinde yaşayan topluluklar üzerindeki etkilerin en aza indirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Açıklamada uygulamanın başladığı tarihten bu yana kara sınırlarında 470 yabancının ülkeye girişine izin verilmediği, 230 kişininse belgede sahtecilik ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca temmuz ayı sonunda kontrollerin havalimanlarını da kapsayacak şekilde genişletildiği ve denetlenen 500 uçuş sonrası 20 geri gönderme kararının alındığı belirtildi.

Hollanda'nın doğuda Almanya, güneyde ise Belçika ile kara sınırı bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.