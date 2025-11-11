Hollanda Sınır Kontrollerini 6 Ay Daha Uzattı

LAHEY, 11 Kasım (Xinhua) -- Hollanda hükümeti, sınır kontrollerini 6 ay daha uzatarak, 8 Haziran 2026'ya kadar sürdürme kararı aldı.

Hollanda İltica ve Göç Bakanı David Van Weel pazartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu kararın, "düzensiz göç ve sınır ötesi suçların devam eden etkileriyle mücadele" için gerekli olduğunu söyledi. Kamu düzeninin korunmasının öncelikli olduğunu belirten Van Weel, göç sisteminin daha fazla baskı altına girmesini önlemek için gerekli tüm önlemlerin alınmakta olduğunu vurguladı.

Kontrollerin ilk olarak Aralık 2024 tarihinde başlatıldığını kaydeden Van Weel, kontrolleri Kraliyet Mareşosesi diye bilinen Hollanda askeri polisinin, Belçika ve Almanya sınırlarının yanı sıra riskli kabul edilen uluslararası trenler ve belli uçuşlarda gerçekleştirdiğini belirtti.

Van Weel, ekonomi, trafik akışı ve sınır bölgelerinde yaşayan topluluklar üzerindeki etkilerin en aza indirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Açıklamada uygulamanın başladığı tarihten bu yana kara sınırlarında 470 yabancının ülkeye girişine izin verilmediği, 230 kişininse belgede sahtecilik ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca temmuz ayı sonunda kontrollerin havalimanlarını da kapsayacak şekilde genişletildiği ve denetlenen 500 uçuş sonrası 20 geri gönderme kararının alındığı belirtildi.

Hollanda'nın doğuda Almanya, güneyde ise Belçika ile kara sınırı bulunuyor.