Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapay sörf havuzu açıldı

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ÇEKİM TARİHİ: 6 Temmuz 2024

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1. Yapay sörf havuzunda sörf yapan sörfçülerin çeşitli görüntüleri

3. Yapay sörf havuzunda sörf yapan sörfçülerin çeşitli görüntüleri

Hollanda'nın Rotterdam kentinin merkezinde Cumartesi günü yapay sörf havuzu RiF010'un açılışı yapıldı.

Sürekli ve büyüklüğü ayarlanabilen dalgalar yaratan en son dalga teknolojisi sörf havuzunu, sörf eğitimleri ve yarışmaları için ideal bir yer haline getiriyor.

"Kent merkezinde bir dalga havuzu yapmak benim fikrimdi. Kanalın diğer tarafında oturuyor ve sörfle ilgili hayaller kuruyordum. Sonra aklıma kent merkezinde bir sörf havuzu inşa etme fikri geldi."

RiF010, resmi olarak bir sörf festivali ve yarışmasıyla açıldı.

"Rotterdam şüphesiz bir sörf mekanı değil. Ancak yeni bir sörf noktası yaratarak bu bölgedeki sörfçüler için yeni bir platform oluşturuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rotterdam'dan bildiriyor. (XHTV)