Hollanda Meclisi, VVD'nin karşı çıktığı 2027 vergi planını 76 oyla kabul etti

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Hollanda Temsilciler Meclisi, azınlık hükümetinin ortağı Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin (VVD) karşı çıktığı 2027 vergi planını, diğer iki koalisyon ortağı ile muhalefet partilerinin oylarıyla kabul etti.

Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada, vergi planı 76 oyla kabul edildi, 74 milletvekili ise plana "ret" oyu verdi.

Plana koalisyon ortakları Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ile muhalefetteki Pro, Volt, Hristiyan Birlik Partisi (ChristenUnie), 50Plus, DENK ve Hayvanlar İçin Parti (PvdD) destek verdi.

Oylamadan önce D66 ve CDA, sol muhalefetteki Pro ve Volt partilerinin vergi planıyla ilgili değişiklik önergesini destekledi.

Önergeye göre, servet sahiplerinden yaklaşık 1 milyar avro ek vergi alınacak, bu gelirle çalışanların gelir vergisi düşürülecek.

Önergenin kabul edilmesine tepki gösteren VVD, vergi planının tamamına ret oyu verirken; düzenlemenin kabul edilmesi " Hollanda'da sol partiler açısından önemli bir zafer" olarak değerlendirildi.

Hristiyan Birlik Partisi: Daha adil bir vergi planı ortaya çıktı

Plana destek veren Hristiyan Birlik Partisi'nin de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, ilk planın sıradan gelir gruplarını, aileleri ve kronik hastaları yeterince dikkate almadığı belirtildi.

Kendi çabaları sonucunda "daha adil bir vergi planı" ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, planın kronik hastalara ve engellilere daha fazla önem verdiği ve en düşük gelir gruplarının vergilerini azalttığı belirtildi.

Açıklamada, tek gelirli ve çift gelirli haneler arasındaki vergi farkının da artmayacağı aktarıldı.

Mecliste, servet gelirlerinin gerçek kazanç üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa da kabul edildi.

Koalisyonda çatırdama

VVD Genel Başkanı Dilan Yeşilgöz, oylamadan önce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, önergenin Hollanda'nın istikrarını, ekonomik büyümesini ve yatırım ortamını tehlikeye attığını savundu.

Yeşilgöz, "Önerge, D66 ve CDA'nın oylarıyla kabul edilirse bu partiler koalisyon anlaşmasını bozmuş olur. Bu, birlikte çalışmanın ve bir ülkeyi istikrarlı şekilde yönetmenin yolu değil. Bu durum, temel bir sıfırlamayı gerektiriyor." ifadesini kullanarak, koalisyonda çatırdamaya işaret etti.

VVD Meclis Grup Başkanı Ruben Brekelmans ise oylama sonucunu "hayal kırıklığı yaratan" bir gelişme olarak nitelendirerek, koalisyonun geleceği konusunda hemen karar vermeyeceklerini, durumu önce parti içinde görüşeceklerini söyledi.

Başbakan Rob Jetten, basına yaptığı açıklamada, koalisyonu bir arada tutmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Koalisyon ortağı partilerin liderlerinden olan başbakan yardımcılarıyla görüşeceğini aktaran Jetten, D66, VVD ve CDA'nın birlikte bir çözüm bulabileceğine inandığını ve hükümet için "yeniden başlangıç" zamanının geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA