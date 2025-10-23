Hollanda'da Kuş Gribi Salgını: 161.000 Tavuk İtlaf Edildi

LAHEY, 23 Ekim (Xinhua) -- Hollanda'da bir tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edilmesi üzerine yaklaşık 161.000 hayvan itlaf edildi.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada hastalığın, Gelderland eyaletinin Dodewaard kentindeki bir yumurta üretilen tavuk çiftliğinde tespit edildiği ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için itlaf işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada çiftlik ürünleri ve hayvanlarının tüm hareketleri de dahil olmak üzere virüs bildirilmeden önce gerçekleşen tüm giriş çıkışlar ve tüm riskli temasların tespiti için soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Salgın, ülke genelindeki kümes hayvanlarına yönelik 16 Ekim'de yürürlüğe giren ulusal barınma düzenlemesinin ardından ortaya çıktı.

Söz konusu düzenleme, Drenthe eyaletindeki bir çiftlikte bu ayın başlarında yaşanan son derece patojenik kuş gribi (HPAI) salgını nedeniyle yapılmış ve virüsün görüldüğü çiftlikte yaklaşık 71.000 hayvan itlaf edilmişti. Uzmanlar tarafından yapılan risk değerlendirmesine göre Hollanda'daki tavuk çiftlikleri için enfeksiyon riski an itibarıyla daha önceki "düşük-orta" seviyesinden "orta" seviyeye yükselmiş durumda.