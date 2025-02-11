Yozgat'ta Hobi Olarak Başladığı Taş İşleme Sanatını Mesleğe Dönüştürdü

Yozgat'ta iş yerini kapattıktan sonra hobi olarak topladığı taşları işleyerek takı tasarlayan 39 yaşındaki Emin Sinan Pınarcı, ürettiği ürünlerin ilgi görmesi üzerine hobisini mesleğe dönüştürdü.

Kentte uzun süre market işleten Pınarcı, iş yerinin kapanmasının ardından 4 yıldır hobi amaçlı doğadan topladığı ametist, akik, jasper ve kalsedon gibi renkli taşları seyyar tezgahında işlemeye başladı.

Taşları takı ve süs eşyasına dönüştüren Pınarcı, ürünlerin ilgi görmesinin ardından hobisini mesleğe dönüştürmeye karar verdi.

Bir süre evinin önündeki seyyar tezgahta yaptığı ürünleri satarak evinin geçimini sağlayan Pınarcı, daha sonra Şehit Korgeneral Osman Erbaş Meydanı'nda bulunan girişimci Haydar Demirer'e ait yöresel ürünler üretilen iş yerinde tezgah açtı.

Emin Sinan Pınarcı, AA muhabirine, işlediği taşları tasarlayıp müşterilerin beğenisine sunduğunu söyledi.

Yozgat'ta doğada gezerken bulduğu taşların dikkatini çekmesiyle bu işe başladığını anlatan Pınarcı, "Bu yarı değerli taşları zaman içerisinde araştırıp öğrendim. Dere ve gölet kenarlarında, ilçelerde bulduğum taşlar hobimdi ama şimdi mesleğim oldu. Elimden geldiği kadar taşları işleyip tasarlıyorum ve müşterilerin hizmetine sunuyorum." dedi.

Agat, ametist, akik, jasper ve opal gibi taşları işleyerek anahtarlık, kolye, bileklik ve küpe ürettiğini dile getiren Pınarcı, "Son günlerde bu takılara ilgi fazla. Bunlar tamamen doğal ve natürel ürünler. Bu taşların faydasına inanan ve görselini beğenen insanlar da var." diye konuştu.