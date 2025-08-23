Hobi Olarak Başladı, Motoryat Üretimine Dönüştürdü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hobi olarak başladığı tekne tamirciliğini mesleğe dönüştüren 36 yaşındaki Tanju Gök, kullanılmayan parçalardan motoryatlar yapıyor.

Babasının yanında 16 yaşındayken balıkçılıkla uğraşmaya başlayan Tanju Gök, zamanla teknelerin bakım ve onarımına da merak sardı.

Gök, uzun yıllar Konacık Limanı'nda kendi teknelerinin yanı sıra diğer balıkçıların araçlarındaki arızaların onarımını da hobi amaçlı sürdürdü.

Bir süre sonra kullanılmayacak duruma gelen teknelerin parçalarını değerlendirmeye karar veren Gök, bu konuda araştırmalar yaptı.

Bu kapsamda Gök, Arsuz'un yanı sıra yurt içindeki farklı limanlardan ihale yöntemiyle tekne ve gemilerin parçalarını satın aldı.

Topladığı parçalarla yaptığı ilk motoryatın beğenilmesiyle Gök, bu işi devam ettirmeye karar verdi.

Gök, 5 yıldan bu yana eski deniz araçlarının parçalarını kullanarak yaptığı ve müşterilerin isteklerine göre şekillendirdiği motoryatlar sayesinde geçimi sağlıyor.

"Müşterinin isteğine göre dizayn ediyoruz"

Tanju Gök, AA muhabirine, tekne ve gemi parçalarından yeni bir şey yaparak kendini daha iyi hissettiğini söyledi.

Konacık Limanı'ndaki boş arazide sipariş üzerine motoryat yapımını sürdürdüğünü anlatan Gök, "Kullanılmaz halde olan tekneler var, bunları tekrardan dönüştürüp denize kazandırıyoruz." dedi.

Gök, motoryat yapımında eski gemi filikalarını da kullandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bunları kesip istediğimiz gibi şekillendiriyoruz. Bunları parçalıyoruz olduğu gibi kullanmıyoruz. Sadece parça olarak kullanıyoruz ve bunlara yeniden motorlar işleniyor. Müşterinin isteğine göre de dizayn ediyoruz."

Gök, şu anda yaklaşık 1 milyon liraya mal olacak 4 kamarayla mutfak, tuvalet ve banyonun yer alacağı 9 metrelik bir tekne üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Maliyet avantajı dolayısıyla talebin çok fazla olduğunu ve yetişmekte zorlandığını vurgulayan Gök, yılda ortalama 7-8 motoryat yapabildiğini belirtti.

Gök, motoryat yapım işini daha da büyütüp çok daha fazla kişiye ulaşabilmeyi hedeflediğini kaydetti.