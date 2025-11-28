Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödül Töreninde Havacılık Sektörü Öne Çıktı

HİZMET ihracatının şampiyonlarına verilen ödüllerde havacılık sektörü damga vurdu. Törende havayolu şirketleri kategorisinde Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve Sun Express; yer hizmetleri kategorisinde Turkish Ground Services (TGS) ve havalimanı işletmecisi dalında ise İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ödüle layık görüldü.

'Hizmet İhracatının Şampiyonları' yedinci kez düzenlenen ödül töreni İstanbul'da gerçekleşti. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve HİB üyeleri katıldı. Yer hizmetleri kategorisinde 3'ncülük ödülünü alan TGS'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Sürdürülebilirlik büyümede Türkiye ekonomisi ve istihdamının lokomotif gücü olan Hizmet İhracatçıları Birliği'nin bir üyesi olarak ülkemize değer katmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Hizmet İhracatının Şampiyonları' havayolu şirketleri dalında birincilik ödülüne layık görülen Türk Hava Yolları'nın (THY) ödülünü havayolu şirketinin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat aldı.