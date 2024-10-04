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Hızla Kaçan Sürücü, 12 Araca Çarpıp Yaralılarla Olay Yerinden Uzaklaştı

Hızla Kaçan Sürücü, 12 Araca Çarpıp Yaralılarla Olay Yerinden Uzaklaştı
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Avcılar'da çalıntı bir cip ile hızla kaçan sürücünün, D-100 Karayolu yan yolunda 12 araca çarparak maddi hasara neden olduğu ve 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Cip sürücüsü, Ataköy'de yakalandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, AVCILAR D-100 Karayolu yan yolda araçlara çarpan sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Olayda 12 araçta maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Kaçan şüpheli çalıntı araçla Ataköy'de yakalandı. Aracın yolda yalpalayarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avcılar Cihangir mahallesinde bir araç bayiinden çalınan cip polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Cip sürücüsü bunun üzerine D-100 Karayolu yan yolda bulunan 12 araca çarparak ilerledi. Ortalığı savaş alanına çeviren cip ardından da hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada yan yola ilerleyen 12 araçta maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Güvenlik 3-sayfa Avcılar Güncel Ataköy trafik Hukuk Olay Kaza Spor

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