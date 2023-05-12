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Hızla gelen minibüs park halindeki araca çarparak yayları ezdi: 2 ölü, 6 yaralı

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- Hızla gelen minibüs park halindeki araca çarparak yayları ezdi: 2 ölü, 6 yaralı Ürdün'ün başkenti Amman'da hızla gelen bir minibüs önce park halindeki araca çarptı, sonra kaldırımdaki yayaları ezdi.

- Hızla gelen minibüs park halindeki araca çarparak yayları ezdi: 2 ölü, 6 yaralı

AMMAN - Ürdün'ün başkenti Amman'da hızla gelen bir minibüs önce park halindeki araca çarptı, sonra kaldırımdaki yayaları ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'ın Wadi El-Seer bölgesinde seyir halindeki bir minibüs, yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Minibüs daha sonra kaldırımdaki yayaları ezerken, çevredekiler hemen yardıma koştu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

Amman Ürdün Güncel Haberler

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