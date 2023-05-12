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Hizan Kaymakamı Özçelik spor müsabakalarına katılan öğrencilerle buluştu

Hizan Kaymakamı Özçelik spor müsabakalarına katılan öğrencilerle buluştu

Güncel Haberler

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Mardin'de düzenlene spor müsabakalarında başarılı olan sporcuları kabul etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Mardin'de düzenlene spor müsabakalarında başarılı olan sporcuları kabul etti.

Sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı kutlayan Özçelik, her zaman yanlarında olduklarını ve gereken desteği vereceklerini söyledi.

Özçelik, "Sizleri yetiştiren ailelerinizi ve antrenörlerinizi de ayrıca tebrik ediyorum. Bundan sonra spor ve eğitim yaşantınızda daha büyük başarılar elde etmenizi diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Bitlis Mardin Spor Güncel Haberler

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