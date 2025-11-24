Hizan'da Kış Lastiği Uygulaması Başladı, Lastikçilerde Yoğunluk Artıyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla satış yerleri ve lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçlar dışında hususi araç sürücüleri de kar lastiği taktırıyor.

Oto lastik tamircisi Musa Balcın, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla işlerinde yoğunluğun arttığını söyledi.

Can ve mal güvenliği için sürücülere kış lastiği taktırmalarını öneren Balcın, şunları kaydetti:

"Her yıl bu dönemde yoğunluk yaşıyoruz. Araçların kışlık lastiklerini takmak için yoğun çalışıyoruz. Sırayla araçların lastiklerini değiştiriyoruz. Kentte kış ayları çetin geçtiği için sürücülerin kışlık lastikleri takmaları ve araçların bakımını yaptırmaları önemlidir. Tüm sürücülerin duyarlı olması lazım."