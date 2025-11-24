Haberler

Hizan'da Kış Lastiği Uygulaması Başladı, Lastikçilerde Yoğunluk Artıyor

Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle ticari ve hususi araç sürücüleri lastiklerini değiştirmek üzere lastikçilere akın etti. Oto lastik tamircileri, kış lastiği taktırmanın önemine dikkat çekerek, sürücüleri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla satış yerleri ve lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçlar dışında hususi araç sürücüleri de kar lastiği taktırıyor.

Oto lastik tamircisi Musa Balcın, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla işlerinde yoğunluğun arttığını söyledi.

Can ve mal güvenliği için sürücülere kış lastiği taktırmalarını öneren Balcın, şunları kaydetti:

"Her yıl bu dönemde yoğunluk yaşıyoruz. Araçların kışlık lastiklerini takmak için yoğun çalışıyoruz. Sırayla araçların lastiklerini değiştiriyoruz. Kentte kış ayları çetin geçtiği için sürücülerin kışlık lastikleri takmaları ve araçların bakımını yaptırmaları önemlidir. Tüm sürücülerin duyarlı olması lazım."

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
