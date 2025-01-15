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Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anadolu Ajansı'nın 2024'e damga vuran olaylarına ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öztürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğrafına oy veren Öztürk, "Spor"da Hakan Akgün'ün "Kartallar", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Samır Jordamovıc'in "Umut var" karelerini seçti.

Öztürk, "Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" adlı fotoğrafını oyladı.

Oylamaya katılan fotoğrafların çok başarılı olduğunu belirten Öztürk, Anadolu Ajansının dünyada marka haline geldiğini ispatladığını vurguladı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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