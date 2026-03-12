Haberler

Adilcevaz'da yapımı tamamlanan gölet su tutmaya başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tamamlanan His Göleti, tarımsal üretime ve hayvancılığa katkı sağlaması beklenerek su tutmaya başladı. Belediye Başkanı Akbaba, projenin ilçenin kalkınması için önemli olduğunu belirtti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapımı tamamlanan His Göleti, su tutmaya başladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen göletin, tarımsal üretime ve hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Etkili olan yağışların ardından gölette su birikmeye başladı.

Gölette incelemelerde bulunan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, yatırımın ilçenin tarımsal ve hayvansal kalkınması açısından önemli olduğunu söyledi.

Su kaynaklarının güçlendirilmesinin üretim açısından önem taşıdığını belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"Kış mevsiminin bereketiyle His Göleti'miz su tutmaya başladı. Yaz sezonuna kadar önemli miktarda su birikmesini bekliyoruz. Bu sayede hem tarım arazilerimizin sulanması kolaylaşacak hem de ilçemizin içme suyu ihtiyacına önemli katkı sağlanacak. Adilcevaz'ın kalkınması ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması için yatırımlarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Harun Nacar
