Hırsızlar Kavşak Kontrol Cihazını Çaldı

Elazığ'da trafik akışının yoğun olduğu bir kavşakta bulunan trafik ışıklarının kontrolünü sağlayan kavşak kontrol cihazı hırsızlar tarafından çalındı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlar bu kez kavşak kontrol cihazını çaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da trafik akışının yoğun olduğu, dört cadde ve bulvarı birbirine bağlayan kavşakta bulunan trafik ışıklarının kontrolünü sağlayan kavşak kontrol cihazı hırsızlar tarafından çalındı.

Olay, merkez Mehmet Akif Ersoy ve Yakup Şevki caddeleri ile Ahmet Kabaklı ve Fatih Sultan Mehmet bulvarlarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerden kavşakta bulunan trafik ışıklarının aktif olmadığı ihbarı geldi. Olay yerine gelen belediye ekipleri trafik ışıklarının kontrolünü sağlayan kavşak kontrol cihazının çalındığını fark etti. Bunun üzerine polise haber verildi. İhbar üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri panoyu onararak trafik akışının devam etmesini sağladı.