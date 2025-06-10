Hınıs'ta Geleneksel At Yarışı Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Hınıs'ta Geleneksel At Yarışı Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel At Yarışı Festivali, 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı at cinslerinin yarıştığı etkinlikte dereceye girenlere ödüller dağıtıldı.

Hınıs'ta geleneksel at yarışı festivali

ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde 3. Geleneksel At yarışı festivali düzenlendi.

Toplamda 24 atın yarıştığı organizasyonda Rahvan atı ile birlikte Arap, İngiliz ve kırma cins atlar yarıştı.

İlçe halkı, çevre il ve ilçelerden etkinliğe yoğun ilgi oldu. Yaklaşık 10 bin kişinin katılımı ile düzenlenen at yarışı binicilerine ödüllerde verildi.

Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye ise çeyrek altın ve plaketler verildi. Birinci gelen Ata ödülünü AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat tarafından verildi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği festivale halaylar çekilerek sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT ABAK - Güncel
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