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Hindistan'da soğan fiyatları fırladı: 'Kanda Ekspresi' devrede

Hindistan'da soğan fiyatları fırladı: 'Kanda Ekspresi' devrede
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YENİ DELHİ, 26 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, son günlerde hızla yükselen soğan fiyatlarının ardından farklı eyalet ve kentlere soğan ulaştırmak üzere özel tren seferleri başlatma kararı aldı.

YENİ DELHİ, 26 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, son günlerde hızla yükselen soğan fiyatlarının ardından farklı eyalet ve kentlere soğan ulaştırmak üzere özel tren seferleri başlatma kararı aldı.

Yeni Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Jaipur ve Patna gibi büyük kentlerde soğan fiyatları son birkaç gün içinde kilogram başına 40 Hindistan rupisinden 60 rupiye (yaklaşık 30 lira) yükseldi.

Söz konusu özel trenlerle taşınacak soğanlar, perakende satış noktalarında kilogramı 35 Hindistan rupisinden (yaklaşık 18 lira) satışa sunulacak.

Kanda Ekspresi isimli bu özel trenler, yoğun soğan üretimiyle bilinen güneybatıdaki Maharaştra eyaletinden ülkenin farklı bölgelerine soğan taşıyacak.

Basında yer alan haberlere göre, Maharaştra'nın Lasalgaon bölgesinden ülkenin başkenti Yeni Delhi'ye yaklaşık 800 metrik ton soğan ulaştırılması bekleniyor. Soğan taşıyan özel Kanda Ekspresi'nin çarşamba günü Yeni Delhi'ye varması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua
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