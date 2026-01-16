Haberler

Japonya ve Hindistan dışişleri bakanları, bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan ve Japonya Dışişleri Bakanları, 18. Hindistan-Japonya Stratejik Diyaloğu kapsamında bir araya gelerek ekonomi, denizcilik, teknoloji ve çok taraflı işbirliği konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulundular. İki ülkenin stratejik ortaklığının artış gösterdiği vurgulandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, 18. Hindistan-Japonya Stratejik Diyaloğu marjında Motegi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, iki ülkenin özel stratejik ve küresel ortaklığının yükseliş trendinde olduğu ifade edilerek, bunun dünya düzenini şekillendirme ve uluslararası ekonomiyi risklerden arındırma konusunda muazzam bir potansiyel barındırdığı vurgulandı.

İkilinin, ekonomi, denizcilik, tedarik zinciri, kritik mineraller, teknoloji ve çok taraflı işbirliği konularında derinlemesine görüşmeler yaptığı belirtilen açıklamada, bunun ortak çıkarlar ve karşılıklı anlayışın bir yansıması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ikilinin, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Karne töreninden dönen Erva, annesiyle geçirdiği kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu

Karnesini alıp eve dönerken gözyaşlarına boğuldu
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Gözaltına alınan Ümit Karan hakkında tutulama talebi

Gözaltına alınan Ümit Karan için tutuklama talebi