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Hindistan'ın Bihar Eyaletinde Yıldırım Düşmesi ve Dolu Fırtınası: 25 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hindistan'ın Bihar eyaletinde meydana gelen yıldırım düşmesi ve dolu fırtınaları sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Nitish Kumar, ölenlerin ailelerine maddi yardım yapacaklarını açıkladı ve şiddetli hava koşullarına karşı halkı uyardı.

YENİ DELHİ, 11 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar eyaletinin çeşitli bölgelerinde perşembe günü yıldırım düşmesi ve dolu fırtınaları sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Bihar Başbakanı Nitish Kumar hayatını kaybedenlerin ailelerinin her birine 400.000 Hint rupisi (4.649 ABD doları) tutarında maddi yardım yapılacağını duyurdu.

Bihar Meteoroloji Dairesi, eyaletin 13 bölgesi için turuncu alarm yayımlayarak halkı önümüzdeki 48 saatte yaşanacak şiddetli hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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