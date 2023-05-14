Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çiftçiler Domates Hasadına Başladı
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NAGAON, 14 Mayıs (Xinhua) -- Yaz mevsimi yaklaşırken, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesindeki çiftçiler, yemyeşil tarlalara inip kova ve çuvallarla domates toplayarak domates hasadına başladı.
NAGAON, 14 Mayıs (Xinhua) -- Yaz mevsimi yaklaşırken, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesindeki çiftçiler, yemyeşil tarlalara inip kova ve çuvallarla domates toplayarak domates hasadına başladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel