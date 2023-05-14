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Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çiftçiler Domates Hasadına Başladı

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çiftçiler Domates Hasadına Başladı

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NAGAON, 14 Mayıs (Xinhua) -- Yaz mevsimi yaklaşırken, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesindeki çiftçiler, yemyeşil tarlalara inip kova ve çuvallarla domates toplayarak domates hasadına başladı.

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çiftçiler Domates Hasadına BaşladıHindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon ilçesindeki bir çiftlikte domates hasadı yapan çiftçiler, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

NAGAON, 14 Mayıs (Xinhua) -- Yaz mevsimi yaklaşırken, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesindeki çiftçiler, yemyeşil tarlalara inip kova ve çuvallarla domates toplayarak domates hasadına başladı.

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çiftçiler Domates Hasadına BaşladıHindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon ilçesindeki bir çiftlikte domates hasadı yapan çiftçiler, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çiftçiler Domates Hasadına BaşladıHindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon ilçesindeki bir çiftlikte toplanan domatesleri gösteren çiftçi, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çiftçiler Domates Hasadına BaşladıHindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon ilçesindeki bir çiftlikte domates hasadı yapan çiftçiler, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çiftçiler Domates Hasadına BaşladıHindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon ilçesindeki bir çiftlikte hasadı yapılan domatesleri toplayan çiftçiler, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çiftçiler Domates Hasadına BaşladıHindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon ilçesindeki bir çiftlikte domates hasadı yapan çiftçiler, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

14 Mayıs Assam India Güncel Haberler

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