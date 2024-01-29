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Hindistan'ın 75. Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da Kutlandı

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Hindistan'ın 75. Cumhuriyet Bayramı, İstanbul'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Gevrek Bozkurt, İstanbul'daki diplomatik temsilciler, iş insanları ve diğer davetliler katıldı. İstiklal Marşı ve Hindistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul, İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek Bozkurt ve Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Choudhary pasta kesti. Sahaje Yoga Grubu'nun müzik ve dans performansı sergilediği resepsiyon, konuklara Hint yemekleri ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Hindistan'ın 75. Cumhuriyet Bayramı, İstanbul'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Gevrek Bozkurt, İstanbul'daki diplomatik temsilciler, iş insanları ve diğer davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Hindistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul, İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek Bozkurt ve Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Choudhary pasta kesti.

Burada konuşan Choudhary, "26 Ocak 1950'de Hindistan'da Cumhuriyet ilan edildi ve Hindistan Anayasası yürürlüğe girdi. Bundan 2 gün önce, 24 Ocak'ta, az önce birlikte söylediğimiz Hindistan Milli Marşı Kurucu Meclis tarafından kabul edildi." ifadesini kullandı.

Türkiye-Hindistan ilişkilerine değinen Choudhary, "Büyük Türk halkı ile ilişkilerimiz tarih, kültür, dil ve toplumda derin köklere sahiptir. Karşılıklı saygı ve destek, bu ilişkinin değişmez bir özelliği olmuştur." dedi.

Choudhary, Türkiye ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin yükseliş ivmesine vurgu yaptı.

Sahaje Yoga Grubu'nun müzik ve dans performansı sergilediği resepsiyon, konuklara Hint yemekleri ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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