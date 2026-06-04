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Hindistan, Güneş Enerjisi Kapasite Artışında ABD'yi Geride Bıraktı

Hindistan, Güneş Enerjisi Kapasite Artışında ABD'yi Geride Bıraktı
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Hindistan, 2025 yılında güneş enerjisi kapasitesini 37 gigavat artırarak ABD'yi geride bıraktı ve dünyanın en büyük ikinci güneş enerjisi pazarı haline geldi. Bakan Joshi, bu başarının politika desteği ve inovasyon sayesinde elde edildiğini belirtti.

YENİ DELHİ, 4 Haziran (Xinhua) -- Hindistan, 2025 yılında güneş enerjisi kapasitesindeki yıllık artışta ABD'yi geride bırakarak dünyanın ikinci en büyük güneş enerjisi büyüme pazarı haline geldi.

Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Pralhad Joshi çarşamba günü söz konusu başarı hakkında yaptığı açıklamada, güneş enerjisi alanında kaydettikleri büyümenin küresel ölçekte örnek teşkil ettiğini ve rekor kapasite artışlarının, güçlü politika desteği, inovasyon ve dünya standartlarındaki altyapı sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Hindistan'ın 2025 yılında güneş enerjisi kapasitesini 37 gigavat, ABD'nin ise 34 gigavat artırdığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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