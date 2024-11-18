Hindistan'da Hardal Hasat Sezonu Başladı
Assam eyaletinde hardal bitkileri tarlaları altın sarısına büründü. Yemeklik yağ üretimi için önemli bir hammadde olan hardal, doğal güzellikleri de simgeliyor.
YENİ DELHİ, 18 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde hardal hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, çiçek açan hardal bitkileri tarlaları altın sarısına boyadı.
Hindistan'da yemeklik yağ üretiminde temel bir hammadde olarak kullanılan hardal, aynı zamanda ülkenin doğal güzelliklerini simgeleyen manzaraların da önemli bir parçası.