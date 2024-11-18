Hindistan'da Hardal Hasat Sezonu Başladı

YENİ DELHİ, 18 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde hardal hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, çiçek açan hardal bitkileri tarlaları altın sarısına boyadı.

Hindistan'da yemeklik yağ üretiminde temel bir hammadde olarak kullanılan hardal, aynı zamanda ülkenin doğal güzelliklerini simgeleyen manzaraların da önemli bir parçası.