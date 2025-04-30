Hindistan'da Bir Otelde Çıkan Yangında 14 Kişi Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 30 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde bulunan bir otelde çıkan ve büyük yıkıma yol açan yangında en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri çarşamba günü yaptığı açıklamada yangının salı gecesi, eyaletin başkenti Kalküta'nın orta kesiminde yer alan Falpatti Machhua bölgesi yakınlarındaki bir otelde çıktığını belirtti.

Kalküta'nın üst düzey polis yetkililerinden Manoj Kumar Verma, gazetecilere yaptığı açıklamada "Rituraj Oteli'nde meydana gelen bu yangında 14 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri çıkarıldı. Kurtarma ekipleri birçok kişiyi yangından kurtardı" dedi.

Verma, yangının kontrol altına alındığını, ancak arama ve kurtarma operasyonunun devam ettiğini söyledi.

Yetkililer, itfaiye ve acil durum departmanı personelinin, yardım çağrısı üzerine derhal olay yerine sevk edildiğini ifade etti.

Olayla ilgili haberlerde itfaiyecilerin, binayı saran alevler ve dumandan kaçmak için otelin terasına çıkan birçok kişiyi kurtarmak için hidrolik merdiven kullandığı bildirildi.

Yangın sırasında çatıdan atlayan bir otel çalışanının da hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine yönelik tespit çalışmaları sürüyor. Öte yandan bazı haberlere göre yangın, mutfak bölümündeki gaz sızıntısıyla başladı.