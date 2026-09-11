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Hindistan Başbakanı Modi ve Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS zirvesi öncesi görüştü

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile BRICS zirvesi öncesinde bir araya gelerek ikili ilişkileri ele aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile BRICS zirvesi öncesinde bir araya gelerek ikili ilişkileri ele aldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Modi ve Putin'in 18. BRICS Liderler Zirvesi öncesinde bir araya geldiğini ifade etti.

Liderlerin ikili ilişkileri ele aldığı belirtilen paylaşımda, ticaret, enerji ve savunma gibi sektörlerdeki ikili işbirliğine dair ilerlemeyi değerlendirdiği kaydedildi.

Tarafların Batı Asya ve Karadeniz bölgesindeki çatışmalar da dahil olmak üzere bölgesel ve küresel konuları görüştüğü aktarıldı.

18. BRICS Liderler Zirvesi

18. BRICS Liderler Zirvesi, 12-13 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplanacak.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın katılacağı bildirildi.

Zirve, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlamasının ardından grubun liderler düzeyindeki ilk buluşması olacak.

Savaşın Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiyle birlikte enerji güvenliği alanında ortaya çıkardığı kriz, Rusya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi enerji tedarikçisi ülkeler ile Çin, Hindistan ve Endonezya gibi büyük nüfuslu enerji ithalatçısı ülkeleri bir araya getiren grubun bu konuda yapacağı tartışmaları önemli hale getiriyor.

Kaynak: AA
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