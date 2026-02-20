Haberler

Hindistan, ABD öncülüğünde kurulan uluslararası Pax Silica girişimine katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan hükümeti, ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası Pax Silica girişimine katıldığını açıkladı. Anlaşma, Hindistan'ın elektronik ve yarı iletken endüstrisine büyük fayda sağlayacak.

Hindistan hükümetinin, ABD öncülüğünde kurulan ve "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasını hedefleyen uluslararası Pax Silica girişimine katıldığı bildirildi.

India Today gazetesinin haberine göre, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen "2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi" marjında Hindistan hükümetinin, "Pax Silica" girişimine katılması dolayısıyla imza töreni yapıldı.

Törene Hindistan Demiryolları, Enformasyon ve Yayıncılık, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw ile ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Özel Temsilcisi ve Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor katıldı.

Büyükelçi Gor, katılımın stratejik ve elzem olduğunu vurgulayarak, Pax Silica'yı zorlayıcı bağımlılıkları, güvenilir endüstriyel üslerin pozitif toplamlı ittifakıyla değiştiren bir yetenekler koalisyonu olarak tanımladı.

ABD-Hindistan teknoloji işbirliğini güçlendiren politikaların gelecek yıllarda yapay zeka inovasyonunu ve benimsenmesini destekleyeceğini dile getiren Gor, "Dünyayla ve özellikle Hindistan gibi ortaklarla güvenilir yapay zeka teknolojisini paylaşabiliriz. ve en önemlisi, Hindistan güç getiriyor. Barış, düşmanların adil oynayacağını ummaktan gelmez. Hepimiz biliyoruz ki oynamayacaklar. Barış güçten gelir. Bu güç, egemenlik, tam olarak Pax Silica'nın güçlendirdiği şeydir." ifadelerini kullandı.

Vaishnaw da anlaşmanın Hindistan'ın elektronik ve yarı iletken endüstrisine büyük fayda sağlayacağını kaydetti.

Girişim

Washington yönetimi, Aralık 2025'te kritik mineraller, enerji ve yapay zeka altyapısı gibi alanları kapsayan "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasına yönelik "Pax Silica" adlı işbirliği girişimini duyurmuştu.

ABD'nin öncülüğünde kurulan "Pax Silica" girişiminde Japonya, İsrail, Avustralya, Singapur, Hollanda, İngiltere, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha