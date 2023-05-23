Hindistan 7 Eyaletinde Sıcak Hava Dalgası Uyarısı Yaptı

Hindistan Meteoroloji Dairesi yedi eyalet için sıcak hava dalgası uyarısı yayımladı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi yedi eyalet için sıcak hava dalgası uyarısı yayımladı.

Pazar günü yayımlanan uyarıya göre Uttar Pradeş, Gangetik Batı Bengal, Jharkhand, güney Haryana, Batı Rajasthan, Chhattisgarh ve kuzey Madya Pradeş'in bazı bölgelerinde sıcak hava dalgası oldukça muhtemel görülüyor.

Ayrıca Odisha'da önümüzdeki beş gün boyunca, Konkan bölgesi, Andra Pradeş, Tamil Nadu ve Kerala'da ise Pazartesi gününe kadar sıcak ve bunaltıcı hava bekleniyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi de Pazartesi günü sıcak hava dalgasının etkisi altına girerek 46 santigrat derece maksimum sıcaklık seviyelerine ulaştı.

Kavurucu yaz sıcakları birçok eyalette etkisini sürdürürken, insanlar serinlemek için dondurma ve soğuk içecek satan dükkanlara akın ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.(XHTV)