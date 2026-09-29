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Herat'ta Afgan ve Kazak iş insanları 20 milyon dolarlık ticari anlaşmalar imzaladı

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Afgan ve Kazak iş insanları, Herat vilayetinde 20 milyon ABD doları değerinde ticari anlaşmalar imzaladı. Herat Ticaret ve Yatırım Odası Başkanı Qazizada, Kazakistan'a ihracatın yeterli görülmediğini ve ikili ticaretin artırılması gerektiğini söyledi.

KABİL, 29 Eylül (Xinhua) -- Afgan ve Kazak iş insanlarının, ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Afganistan'ın Herat vilayetinde 20 milyon ABD doları değerinde ticari anlaşmalar imzaladığı bildirildi.

Herat Ticaret ve Yatırım Odası Başkanı Younis Qazizada salı günü yaptığı açıklamada, Afgan iş dünyası liderlerinin Kazakistan'a yapılan ihracatı yeterli görmediğini söyleyerek, ikili ticaretin ve ticari etkileşimlerin önemli ölçüde artırılmasına acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Qazizada, ticari ilişkileri derinleştirmenin, ekonomik işlem hacmini genişletmenin ve Afgan iş insanlarının faaliyetlerini artırmaları için gerekli altyapı ile daha elverişli bir ortam tesis etmenin önemine dikkat çekti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler son aylarda belirgin bir ivme kazandı. Afgan ve Kazak şirketler, haziran ayında Afganistan'ın başkenti Kabil'de 25 ayrı mutabakat zaptı imzalayarak iki ülke arasında gelişmekte olan ticari işbirliğini pekiştirmişti.

Kaynak: Xinhua
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