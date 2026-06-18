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Futbol turnuvasında kavga; polis ve esnaf takımları birbirine girdi

Futbol turnuvasında kavga; polis ve esnaf takımları birbirine girdi
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Futbol Turnuvası'nda polis ve esnaf takımları arasında çıkan kavgaya jandarma müdahale etti. Kavga sırasında 1 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Futbol Turnuvası'nda polis ve esnaf takımları arasında çıkan kavgaya, jandarma ekipleri müdahale etti. Kavgada 1 kişi yaralandı.

Hendek Kaymakamlığı tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen futbol turnuvasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Alaybey Lokantası takımları, Hendek Suni Çim Saha'da karşı karşıya geldi. Dün akşam oynanan karşılaşmanın 57'nci dakikasında iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında bazı taraftarlar da sahaya girdi. Kavganın büyümesi ile jandarma ekipleri, olaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırılırken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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