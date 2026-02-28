Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Sosyal güvenlik sisteminde sıkça gündeme gelen “çift maaş” tartışmasında son sözü Yargıtay söyledi. Eşinin vefatı sonrası dul aylığı alan bir kadın, daha önce hayatını kaybeden babası üzerinden de ikinci bir maaş talep etti. SGK başvuruyu reddetti, dosya yargıya taşındı. İlk derece mahkemesi talebi reddetti. İstinaf mahkemesi ise babanın 2008 öncesi vefat ettiğini belirterek ikinci maaşın bağlanması gerektiğine hükmetti. Dosya Yargıtay’a taşındı.

YARGITAY "ÇİFT MAAŞ" İÇİN SON NOKTAYI KOYDU

Hukuk Genel Kurulu, hakkın doğduğu tarihin esas alınması gerektiğini vurguladı. Kadının babasından maaş alma hakkının, eşinin 2008 sonrası vefatıyla doğduğunu belirleyen Yargıtay, bu nedenle 5510 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağını ifade etti. Bu kanun hem eşten hem babadan aynı anda iki ölüm aylığı bağlanmasına izin vermiyor. Karar, benzer durumda olanlar için emsal niteliği taşıyor.

"HAKKIM BAKİDİR DÜŞÜNCESİ HER ZAMAN GEÇERLİ OLMUYOR"

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş ise Türkiye Gazetesi’nde köşesinde konu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Karakaş, sigortalıya ait şartların ölüm tarihinde, hak sahibine dair şartların ise "hak sahipliği sıfatının kazanıldığı" tarihte yürürlükte olduğu kanuna göre belirlendiğini söyledi. eşin vefatı 1 Ekim 2008'den sonra gerçekleştiği için, bu tarihte yürürlükte olan mevzuatın geçerli olduğunu belirten Karakaş, kanunun sadece yüksek olanı tercih edilmesine imkan tanığını belirtti.

Karakaş, "Bu karar, 'eskiden babam ölmüştü, hakkım bakidir' düşüncesinin her zaman geçerli olmadığını gösteriyor. İkinci bir maaş için gerekli olan 'dul kalma' veya 'işten ayrılma' gibi şartların gerçekleştiği tarihteki kanun, cebinize girecek ikinci maaşı belirliyor. Sistemin sürdürülebilirliği açısından, çift aylık ödemelerinin sınırlandırılması ve güncel kanunların uygulanması konusundaki hukuki netlik tescillenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com