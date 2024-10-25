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Hefei'de 7. Dünya Ses Fuarı ve iFlytek 1024 Geliştirici Festivali Başladı

Hefei'de 7. Dünya Ses Fuarı ve iFlytek 1024 Geliştirici Festivali Başladı
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Çin'in Anhui eyaletinin merkezi Hefei, yapay zeka teknolojilerinin en son gelişmelerinin sergileneceği 7. Dünya Ses Fuarı ve iFlytek 1024 Küresel Geliştirici Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Etkinlik dört gün sürecek.

HEFEİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei, Perşembe günü 7. Dünya Ses Fuarı ve iFlytek 1024 Küresel Geliştirici Festivali için kapılarını ziyaretçilere açtı. Dört gün sürecek etkinlikte, yapay zeka teknolojisinin en yeni gelişmeleri ve uygulamaları sergilenecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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