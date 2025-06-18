Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Vergi Affı Açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada yayılan vergi affı iddialarını yalanlayarak, böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını duyurdu.

(ANKARA) - Hazine Ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya platformlarında yayılan "vergi affı" iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda vergi affı olarak bilinen yapılandırma düzenlemesine ilişkin herhangi bir çalışmanın gündemde olmadığı vurgulandı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada,  sosyal medya platformlarında yayılan "vergi affı" iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı yönünde gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kamuoyunda vergi affı olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır.

Nitekim konu ile ilgili olarak 17 Nisan 2025 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde de bu yönde bir çalışma olmadığı, vatandaşlarımızın yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hususu önemle hatırlatılmıştır. Mükelleflerimizin, vergi ve benzeri yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici nitelikteki bu tür gerçek dışı paylaşımları dikkate almamaları gerekmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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