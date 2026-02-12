Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 280 milyon avroluk anlaşma imzalandı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile şehir hastaneleri ve ulaştırma yatırımları için toplam 280 milyon avro tutarında anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Bakan Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKKB ile şehir hastaneleri ve ulaştırma yatırımları için toplam 280 milyon avro tutarında anlaşma imzaladık. Kamu projeleri ve KOBİ finansmanı için AKKB'den son 15 yılda sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu finansman 3,5 milyar avroyu aştı" dedi.