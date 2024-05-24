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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kur hedefimiz yok, dezenflasyon ana hedefimiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açık veya örtülü bir kur hedeflerinin olmadığını belirterek, ülkenin dezenflasyon programının ana hedefi olduğunu söyledi. Şimşek, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini ve kural bazlı politikaların güveni artırdığını, portföy tercihlerinin TL'ye yönelmesini ve ülkeye kaynak girişinin hızlanmasını sağladığını ifade etti.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın ana hedefi dezenflasyondur. Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır. Ülke tecrübeleri, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösteriyor. Kural bazlı ve öngörülebilir politikalarımız başarıya ulaştıkça güven daha da artıyor, portföy tercihleri TL'ye yöneliyor ve ülkemize kaynak girişi hızlanıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "açık veya örtülü bir kur hedefinin bulunmadığını ve ekonomi politikası başarıya ulaştıkça Türkiye'ye kaynak girişinin hızlandığını" belirtti. Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Programımızın ana hedefi dezenflasyondur. Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır. Ülke tecrübeleri, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösteriyor. Kural bazlı ve öngörülebilir politikalarımız başarıya ulaştıkça güven daha da artıyor, portföy tercihleri TL'ye yöneliyor ve ülkemize kaynak girişi hızlanıyor. TL varlıklara yabancı ilgisi artarken, bankalarımız ve reel sektörümüz yurtdışından uzun vadeli ve daha uygun koşullu kaynak sağlıyor. Çok taraflı bankalardan dış finansman imkanlarımız da artıyor. Bu kaynaklar sadece kısa vadeli finansal yatırıma değil üretim ve ihracata da yöneliyor.

Programımızın olumlu sonuçları görülmeye devam ettikçe uluslararası sermaye girişinin vadesi daha da uzayacaktır. Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin portföy tercihleri ve artan dış kaynak girişi rezervlerimizin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor. Program hedeflerimiz doğrultusunda makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Dezenflasyon Politika Ekonomi Güncel Haberler

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