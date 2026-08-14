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Bakan Yardımcısı Cantimur, Edirne Valisi'ni Ziyaret Etti

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cantimur, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kaynak, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve beraberindekiler Vali Yunus Sezer'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sonrası Vali Sezer, konuklarına Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler, Mimar Sinan Genç Ofisi, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni gezdirdi.

Kaynak: AA
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