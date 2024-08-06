Hayvancılıkta yeni destekleme modeli: Kuzu ve oğlak desteği

Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, hayvancılıkta yeni destekleme modelinde değişiklik yapıldığını, küçükbaş hayvanlarda anaç koyun-keçi destekleme modeli yerine kuzu ve oğlak desteği verileceğini belirtti.

Yeni model kapsamında, ilçe müdürlüklerinde veteriner hekimler tarafından işletmelerde doğan kuzu ve oğlakların küpeleme işlemleri ile programlı aşılarına devam edildiğini aktaran Saltık, "Bu yenilikle küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilere daha etkin destek sağlanması amaçlanıyor. Kuzu ve oğlak desteği kapsamında üreticimiz, doğan yavruların küpelemesinin zamanında yapılması ve aşılarının eksiksiz gerçekleştirilmesi için dikkatli olması gerekiyor. " dedi.

Saltık, yeni destekleme modeliyle ilgili köylerde bilgilendirme toplantıları yapacaklarını sözlerine ekledi.