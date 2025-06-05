Hayrabolu'da Kurban Bayramı Öncesi Berberlerde Yoğunluk

Hayrabolu'da Kurban Bayramı Öncesi Berberlerde Yoğunluk
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde berberlerde müşteri yoğunluğu yaşanıyor. Berberler, artan tıraş talepleri nedeniyle gece geç saatlere kadar çalışıyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

İlçede faaliyet gösteren berberler, bayram hazırlıkları kapsamında artan müşteri sayısı nedeniyle normal çalışma saatlerinin dışına çıkarak gece geç saatlere mesai yapıyor.

Berber Tevfik Avcı, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde işlerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Her bayram öncesi yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Avcı, "Bayramın arifesinde vatandaşlarımızın tıraş talepleri oldukça arttı. Biz de bu talebi karşılamak adına gece geç saatlere kadar mesai yapıyoruz. Yoğunluktan memnunuz, vatandaşlarımızın bayrama bakımlı girmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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