Hayrabolu'da Kurban Bayramı Öncesi Berberlerde Yoğunluk

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

İlçede faaliyet gösteren berberler, bayram hazırlıkları kapsamında artan müşteri sayısı nedeniyle normal çalışma saatlerinin dışına çıkarak gece geç saatlere mesai yapıyor.

Berber Tevfik Avcı, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde işlerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Her bayram öncesi yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Avcı, "Bayramın arifesinde vatandaşlarımızın tıraş talepleri oldukça arttı. Biz de bu talebi karşılamak adına gece geç saatlere kadar mesai yapıyoruz. Yoğunluktan memnunuz, vatandaşlarımızın bayrama bakımlı girmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.