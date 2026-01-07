Haydarpaşa Limanı'ndaki sıfır ithal otomobil yoğunluğu havadan görüntülendi
İstanbul'un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı yurtdışından gelen sıfır otomobillerle doldu. Gümrük işlemleri gerçekleşene kadar liman sahasında bekletilen araçların, süreçlerin ardından ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilerek satışa sunulacakları belirtildi. Limandaki araç yoğunluğu havadan dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel