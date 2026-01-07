Haberler

Haydarpaşa Limanı'ndaki sıfır ithal otomobil yoğunluğu havadan görüntülendi

Güncelleme:
İstanbul'un Haydarpaşa Limanı, yurtdışından gelen sıfır otomobillerle doldu. Araçlar, gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekleyecek ve ardından ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilecek.

HAYDARPAŞA Limanı, yurtdışından gelen sıfır otomobillerle doldu. Üretildikleri ülkelerden gemilerle Türkiye'ye getirilen araçlar, liman sahasında sıralandı. Limandaki araç yoğunluğu havadan dronla görüntülendi.

İstanbul'un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı yurtdışından gelen sıfır otomobillerle doldu. Gümrük işlemleri gerçekleşene kadar liman sahasında bekletilen araçların, süreçlerin ardından ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilerek satışa sunulacakları belirtildi. Limandaki araç yoğunluğu havadan dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
