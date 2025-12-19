Haberler

Sahte faturayla suç gelirlerini akladığı belirlenen 43 zanlı hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hayali ticaret yoluyla yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenleyen 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, mali müşavirlerin de dahil olduğu şüphelilerin, sahte fatura temin ederek devleti büyük bir zarara uğrattığı ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketler üzerinden hayali ticaretle yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenledikleri gerekçesiyle, aralarında 26 mali müşavirin olduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği belirtildi.

Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bunların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerine kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti sadece 2020-2021 yılları itibariyle tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattıkları aktarıldı.

Elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirkete veya şahıslara dönüşünün sağlandığı, ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ'nin suç tarihi itibariyle tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında 19 Aralık tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri yapılmıştır. Vergi suçları ile mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır."

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
500

