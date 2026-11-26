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Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin 2025-2026 mali yılı genel kurulu gerçekleştirildi.

İlçedeki bir tesiste gerçekleştirilen genel kurul öncesi Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Amirliği tarafından katılımcılara iletişim yolu ile yapılan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Divan heyeti teşekkülünün ardından başlayan genel kurulda yönetim ve denetim raporları, bilanço ve gelir gider tablolarının görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından faaliyet programı ile tahmini bütçe karara bağlandı.

Genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Mehmet Tural genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Genel kurulumuza katılan tüm kooperatif üyelerimize teşekkür ederim." dedi.

Genel kurula KARADENİZBİRLİK Başkan Vekili Fahri Şahin, çevre ilçelerin kooperatif başkanları ve kooperatif üyeleri katıldı.

Kaynak: AA