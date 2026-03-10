Haberler

Havza OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Havza OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, arıtma tesisi projesi ve demir yolu yükleme alanı gibi konuları görüştü.

Havza Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Havza OSB idari binasında Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda arıtma tesisi projesi, firmalara tapu verme ve zeyilname düzenleme işlemleri, demir yolu yükleme alanıyla ile Türk Telekom ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak işlemler ve görüşüldü.

Toplantıya Vali Dağlı'nın yanı sıra Havza OSB Başkan Vekili ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Şengül ile Havza OSB Müdürü Vural Tokmak katıldı.

Toplantı sonrası Vali Dağlı ve yönetim kurulu üyeleri, yapım çalışmaları devam eden demir yolu yükleme alanı, SASKİ tarafından yürütülen altyapı ile fabrikaların inşa çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...

Katibe adliyede aşk şantajı! Birlikte oldukları anları kaydedip...
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar

Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş

Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

İran, Hürmüz Boğazı'nı tek bir şartla açtı: Bunu yapan geçebilir