Haberler

Havza OSB'de üretime geçen fabrikanın tapusu verildi

Havza OSB'de üretime geçen fabrikanın tapusu verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime geçen yeni fabrikanın tapusu, CEO Seyfettin Baş'a teslim edildi. Yatırım istihdamı artıracak ve bölgede ekonomik büyümeyi destekleyecek.

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) tamamlanan ve üretime geçen bir fabrikanın daha tapusu verildi.

Havza Osb'de 10 bin metrekare alanda 4 bin metrekaresi kapalı olan yapı kimyasalları üretimi yapan tesisin üretime geçmesiyle tapusu, firmanın CEO'su Seyfettin Baş'a teslim edildi.

Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Tapu Müdürlüğünde düzenlenen tapu teslim töreninde, Havza OSB'nin gün geçtikçe büyüdüğünü belirterek, "Buraya gelen her yeni yatırım, istihdamı artıracak ve bölge ekonomisini canlandıracaktır. Üreten Havza, büyüyen Türkiye için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Son olarak tapusu verilen firmanın 20 kişiyi istihdam ettiğini anlatan Aycat, "Aynı firmamız, Havza OSB'de daha büyük bir yatırım yapacak. Bunun için 90 bin metrekarelik arsanın ön tahsisi kendilerine yapıldı. Firmamıza, Havza'mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ise Havza OSB'nin Karadeniz'in en büyük OSB'si olduğunu vurgulayarak, "Havza'nın sanayi ve üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini görmek bizleri mutlu ediyor. Bu yatırımlar sayesinde gençlerimize daha fazla iş imkanı sunulacak." diye konuştu.

Firmanın CEO'su Baş ise firmalarının imalata başlaması ile ülke geneline ve yurt dışına ürün sevkiyatına başlandığına işaret ederek, "Yatırımızı hızlı şekilde hayata geçirerek üretime başlamış olmaktan, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunmaktan dolayı onur duymaktayız. Havza OSB'de ikinci bir yatırım için hazırlıklarımıza başladık. Yine yapı kimyasalları ve alçı üzerine üretim yapacak ikinci yatırımız için yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırım öngörmekteyiz." açıklamasında bulundu.

Tapu teslim törenine Havza OSB Müdür Vekili Vural Tokmak ile firma yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar

Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Bu köye taşınanlara 1 milyon lira veriyorlar

Bu köye taşınanlara 1 milyon TL veriyorlar! Çocuk varsa daha da fazla
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te