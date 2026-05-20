Haberler

Havza TSO'dan selde iş yeri zarar gören esnafa temizlik ve hijyen paketi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta meydana gelen selde zarar gören esnafa, Havza Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temizlik ve hijyen paketi dağıtıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selde zarar gören esnafa Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından temizlik ve hijyen paketi dağıtıldı.

Havza TSO tarafından ilçede 12 Mayıs'ta yaşanan selde zarar gören iş yerlerinin temizliğine devam eden esnafa destek amacıyla içinde temizlik ve hijyen malzemelerinin yer aldığı paketler verildi.

Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, AA muhabirine, ilçede temizlik çalışmalarının Belediye, Kaymakamlık, AFAD ve diğer kurumlardan gelen ekipler tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Selden zarar gören esnafın da iş yerlerinin temizliğine devam ettiğini anlatan Acar, "Havza Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilçemizin can damarı olan esnafımıza destek olmak adına elimizden geleni yapmanın gayretindeyiz. Bu kapsamda iş yerlerinde temizlik çalışmalarına destek olmak için temizlik ve hijyen paketi dağıttık. Bu yarayı hep birlikte saracağız. İlçemize ilk günden itibaren desteklerini esirgemeyen Samsun Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve gönüllülerimize destekleri için teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor

Türk televizyonunun unutulmaz ismiydi! Son halini gören tanıyamıyor
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Cami önünde gizemli infaz! Polis geniş çaplı soruşturma başlattı
ABD’de plaj savaş alanına döndü! 3 genç bıçaklandı

Plaj bir anda savaş alanına döndü! Çok sayıda genç bıçaklandı
Köy sulara gömüldü, minarenin ucu görünür kaldı

Köy sulara gömüldü, minarenin ucu görünür kaldı
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var

Yine kaybettiler! Son maçı da yenilir, rakipleri kazanırsa düşüyorlar
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden 'Anne' feryadı kurtardı

Güpegündüz mide bulandıran olay! Küçük kızı, "Anne" feryadı kurtardı